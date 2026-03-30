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В Париже предотвратили теракт у банка США

  • 30.03.2026, 10:25
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В Париже предотвратили теракт у банка США

Несовершеннолетних подозреваемых завербовали через соцсети.

В рамках расследования попытки подрыва здания Bank of America в Париже задержаны три человека. Об этом сообщают, ссылаясь на данные прокуратуры и собственные источники, Reuters.

По данным AFP, которые приводит France24, полицейский патруль задержал первого подозреваемого в субботу примерно в 3.25, сразу после установки самодельного взрывного устройства (речь шла о 5 л жидкости, предположительно, топлива и зажигательного устройства). После задержания тот заявил, что является гражданином Сенегала и несовершеннолетним.

Второй задержанный тоже несовершеннолетний, сообщили источники BFMTV. Он был на месте инцидента в ночь на субботу, отметил канал. Третий подозреваемый был рядом с ним в момент задержания и не имеет прямой связи с попыткой теракта.

Как сообщили в прокуратуре, срок задержания первого подозреваемого продлили. Reuters отмечает, что максимальный срок содержания под стражей подозреваемого в терроризме составляет 96 часов, но возможно продление этого срока по решению суда.

Отделение банка, как обращает внимание AFP, расположено в престижном 8-м округе Парижа, всего в нескольких улицах от Елисейских Полей.

Источники BFMTV рассказали, что в ночь с пятницы на субботу полиция во время патрулирования улиц заметила возле здания Bank of America двух мужчин, одетых в темное и в капюшонах. Один из них держал в руках сумку, а другой – с телефоном в руках отходил на другую сторону улицы, словно снимая на видео, что тот делает. Первого полиции удалось задержать сразу, а второй тогда скрылся.

По данным канала, первый задержанный рассказал полиции, что в отделение банка его подвез на автомобиле какой-то мужчина (из публикаций СМИ непонятно, есть ли он среди задержанных). Несовершеннолетнего, по его словам, завербовали через соцсеть Snapchat. Ему обещали за теракт €600, сообщили источники.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес связывает это событие с войной в Иране и видит связь с подобными событиями в других европейских странах, но посольство Ирана отказалось комментировать его заявление.

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