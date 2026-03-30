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Российская компания продает «Стейк & Бургер» в Минске

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  • 30.03.2026, 10:27
  • 3,584
Российская компания продает «Стейк & Бургер» в Минске

Ресторан в центре столицы выставили на продажу спустя год работы.

В Минске выставили на продажу заведение «Стейк & Бургер», которое принадлежит крупнейшему в России производителю мяса — компании «Мираторг». Соответствующее объявление появилось на портале недвижимости Realt.

Что удивительно, ресторан, работавший под брендом российского агрохолдинга, открылся в белорусской столице всего год назад, в марте 2025 года. Кафе располагалось в популярном ТРЦ Galleria Minsk на шестом этаже. Сейчас же заведение продают за 163 тыс. рублей, около $55 тыс.

Сеть бургерных от «Мираторга» активно развивается в России. Ее точки есть в Москве, Калининграде, Белгороде и других городах. Заведения работают в формате быстрого обслуживания (fast casual), предлагая стейки и бургеры.

При этом в меню используется не только стандартное мясо, но и, и как заявляют в «Мираторге», премиальные позиции: котлеты из мраморной говядины Black Angus, розовая телятина, а также говядина сухого вызревания.

В Беларуси отношение к мясной продукции из России весьма неоднозначное. Ее почти не найти на прилавках магазинов, а в соцсетях при обсуждении часто можно услышать, что лучшая колбаса или котлеты - только у белорусских мясокомбинатов. Весьма вероятно, что компания, популярная в России, не учла особенности белорусского рынка и менталитета.

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