Танкер РФ с нефтью направляется к Кубе: Трамп отреагировал 9 30.03.2026, 10:50

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иллюстративное фото

Президент США продолжает утверждать, что с Кубой покончено.

Американское издание The New York Times сообщило, что береговая охрана США может разрешить российскому танкеру доставить нефть на Кубу. Президент США Дональд Трамп прокомментировал эту информацию, заявив, что не видит в этом ничего плохого.

«У нас там есть танкер. Если какая-то страна хочет отправить нефть на Кубу, у меня с этим нет проблем. Независимо от того, Россия это или нет», — сказал Трамп, отвечая на вопрос о достоверности публикации.

При этом его спросили, не помогает ли это российскому лидеру Владимиру Путину. Трамп отверг такое предположение: «Он теряет один груз нефти. Всё. Если кто-то хочет это сделать, меня это не беспокоит. Это не окажет влияния. С Кубой покончено — там плохой режим и коррумпированное руководство. Независимо от того, получат они нефть или нет, это не имеет значения».

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