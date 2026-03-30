Россельхознадзор усилил контроль белорусской рыбы

Россельхознадзор усилил контроль белорусской рыбы3
- 30.03.2026, 10:52
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В продукции ряда предприятий обнаружены бактерии и микроорганизмы.
Россельхознадзор усилил лабораторные проверки сразу нескольких компаний.
Продукция «Морской гавани», которая в прошлом году унаследовала «Белрыбу», взята под усиленный лабораторный контроль Россельхознадзором, пишет «Белорусы и рынок».
Это вызвано тем, что в ее продукции (стейке форели мороженой) первично выявлены микроорганизмы.
Предприятием, напомним, владеет Людмила Неронская – хозяйка еще двух заводов в Минске и Витебске, работающих под брендом «Морские сезоны», и совладелица дальневосточной рыбной компании «Союзные рыбные промыслы».
Также под усиленный контроль переведены из-за обнаружения бактерий «Белоруснефть-Особино», колиформы - «Беллакт», дрожжей в твороге – «Смолевичи Молоко» и тех эе микроорганизмов в рыбе – «Экоморе».