Россельхознадзор усилил контроль белорусской рыбы 3 30.03.2026, 10:52

1,736

В продукции ряда предприятий обнаружены бактерии и микроорганизмы.

Россельхознадзор усилил лабораторные проверки сразу нескольких компаний.

Продукция «Морской гавани», которая в прошлом году унаследовала «Белрыбу», взята под усиленный лабораторный контроль Россельхознадзором, пишет «Белорусы и рынок».

Это вызвано тем, что в ее продукции (стейке форели мороженой) первично выявлены микроорганизмы.

Предприятием, напомним, владеет Людмила Неронская – хозяйка еще двух заводов в Минске и Витебске, работающих под брендом «Морские сезоны», и совладелица дальневосточной рыбной компании «Союзные рыбные промыслы».

Также под усиленный контроль переведены из-за обнаружения бактерий «Белоруснефть-Особино», колиформы - «Беллакт», дрожжей в твороге – «Смолевичи Молоко» и тех эе микроорганизмов в рыбе – «Экоморе».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com