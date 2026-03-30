закрыть
10 июля 2026, пятница, 2:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россельхознадзор усилил контроль белорусской рыбы

3
  • 30.03.2026, 10:52
  • 1,736
Россельхознадзор усилил контроль белорусской рыбы

В продукции ряда предприятий обнаружены бактерии и микроорганизмы.

Россельхознадзор усилил лабораторные проверки сразу нескольких компаний.

Продукция «Морской гавани», которая в прошлом году унаследовала «Белрыбу», взята под усиленный лабораторный контроль Россельхознадзором, пишет «Белорусы и рынок».

Это вызвано тем, что в ее продукции (стейке форели мороженой) первично выявлены микроорганизмы.

Предприятием, напомним, владеет Людмила Неронская – хозяйка еще двух заводов в Минске и Витебске, работающих под брендом «Морские сезоны», и совладелица дальневосточной рыбной компании «Союзные рыбные промыслы».

Также под усиленный контроль переведены из-за обнаружения бактерий «Белоруснефть-Особино», колиформы - «Беллакт», дрожжей в твороге – «Смолевичи Молоко» и тех эе микроорганизмов в рыбе – «Экоморе».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый