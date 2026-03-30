ISW: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации 30.03.2026, 11:00

7,044

В РФ проблемы с набором в армию.

В России критикуют неэффективность кампании по набору в Беспилотные системы (БСС) на фоне признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов для восполнения потерь в войне против Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили заявление российского военкора от 29 марта, который заявил, что набор в БСС фактически зашел в тупик. По его словам, вербовщики предлагают стандартные военные контракты, из-за чего потенциальные новобранцы опасаются перевода в штурмовые подразделения пехоты. Он подчеркнул, что специалисты по беспилотным системам не должны использоваться в составе штурмовых групп, и раскритиковал неспособность Минобороны РФ создать современные и эффективные подразделения БСС.

Другой российский военный блогер поддержал критику, отмечая, что военное руководство избегает внедрения инноваций, которые не понимает.

Кампания по набору в БСС стартовала в январе 2026 года и была ориентирована, в том числе, на студентов. Однако оппозиционные источники указывали, что предложенные контракты не гарантируют невозможность перевода новобранцев в другие подразделения.

По данным отчета, предыдущий механизм привлечения добровольцев с высокими единовременными выплатами потерял эффективность к концу 2025 года. Уже в январе 2026 года уровень набора впервые с 2022 года опустился ниже уровня потерь.

«Жалобы блогера от 29 марта показывают, что попытки Минобороны России обновить кампанию добровольного набора, даже для ВВС, не дают желаемых результатов», — отмечается в отчете ISW.

Аналитики прогнозируют, что Кремль готовится к ограниченным и постепенным принудительным призывам резервистов, которые, вероятно, будут направлены на поддержание боеспособности российских сил в Украине, а не на увеличение общей численности армии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com