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ISW: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации

  • 30.03.2026, 11:00
  • 7,044
ISW: Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации

В РФ проблемы с набором в армию.

В России критикуют неэффективность кампании по набору в Беспилотные системы (БСС) на фоне признаков того, что Кремль может прибегнуть к принудительной мобилизации резервистов для восполнения потерь в войне против Украины.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили заявление российского военкора от 29 марта, который заявил, что набор в БСС фактически зашел в тупик. По его словам, вербовщики предлагают стандартные военные контракты, из-за чего потенциальные новобранцы опасаются перевода в штурмовые подразделения пехоты. Он подчеркнул, что специалисты по беспилотным системам не должны использоваться в составе штурмовых групп, и раскритиковал неспособность Минобороны РФ создать современные и эффективные подразделения БСС.

Другой российский военный блогер поддержал критику, отмечая, что военное руководство избегает внедрения инноваций, которые не понимает.

Кампания по набору в БСС стартовала в январе 2026 года и была ориентирована, в том числе, на студентов. Однако оппозиционные источники указывали, что предложенные контракты не гарантируют невозможность перевода новобранцев в другие подразделения.

По данным отчета, предыдущий механизм привлечения добровольцев с высокими единовременными выплатами потерял эффективность к концу 2025 года. Уже в январе 2026 года уровень набора впервые с 2022 года опустился ниже уровня потерь.

«Жалобы блогера от 29 марта показывают, что попытки Минобороны России обновить кампанию добровольного набора, даже для ВВС, не дают желаемых результатов», — отмечается в отчете ISW.

Аналитики прогнозируют, что Кремль готовится к ограниченным и постепенным принудительным призывам резервистов, которые, вероятно, будут направлены на поддержание боеспособности российских сил в Украине, а не на увеличение общей численности армии.

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