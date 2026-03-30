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В Минске продают двухкомнатную квартиру дешевле $40 тысяч

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  • 30.03.2026, 11:06
  • 5,592
В Минске продают двухкомнатную квартиру дешевле $40 тысяч

В чем подвох?

Было время, когда за сумму чуть более $30 000 можно было купить студию в бетоне в «Минск-Мире». А что сейчас? Да в общем-то, особо ничего нельзя купить за эти деньги. Разве что комнату. А самое дешевое жилье в столице на данный момент стоит $39 900. Но его состояние способно удивить даже самых невпечатлительных. Под постом в Threads об этом лоте уже развернулась дискуссия, пишет Onlíner.

Жилье располагается на улице Славянской, в микрорайоне Озерище, что недалеко от Уручья. Территориально локация находится за МКАД, но относится к столице. В объявлении указано, что продается квартира в блокированном доме. По карте видно, что фактически это часть частного дома.

Площадь квартиры — 40,1 кв. м. Планировка:

Главный минус предложения в том, что помещения давно нуждаются в срочном ремонте. Еще из неудобств — печное отопление и туалет на улице.

Но есть и плюсы:

— Земельный участок 8,5 сотки в пожизненно наследуемом владении в долевой собственности (2/10 доли), — отмечает риелтор. — Рядом остановка общественного транспорта (автобус 155) и железнодорожная станция «Озерище». 10 мнут до Уручья и 15 минут до центра Минска. В шаговой доступности магазин.

Стоимость — $39 900.

Кто-то нашел этот выставленный на продажу объект и предложил обсудить его в Threads. Что говорят люди?

— Вот если б была за 20К, тогда выгодно, а за 40 — проще 15—20 докинуть, и будет нормальная квартира с водопроводом и отоплением, в нормальном районе, — считает Василиса.

— Единственная причина покупки такого жилья может быть: надежда на снос и выдачу взамен квартиры в нормальном доме. Но, учитывая местоположение под Колодищами, никто там стройку новых домов проводить не будет, так и останется эта халупа разваливаться, — размышляет Лиза.

— Доллары настолько обесценились, что этот сарай стоит столько? — иронизирует Алексей.

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