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Что может включать план по освобождению Ормузского пролива

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  • 30.03.2026, 11:11
  • 4,268
Что может включать план по освобождению Ормузского пролива
Фото: PA / Reuters

Эксперты выделяют несколько условий.

На фоне роста напряженности вокруг Ирана страны Запада обсуждают возможную операцию по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе — одном из ключевых узлов мировой торговли. Однако эксперты предупреждают, что прошлый опыт подобных миссий показывает, что задача будет значительно сложнее, чем кажется, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Ормузский пролив шириной всего около 40 километров — критически важная артерия мировой экономики. Любые сбои в его работе мгновенно отражаются на ценах и поставках энергоресурсов. При этом Иран может влиять на этот маршрут.

В качестве примера рассматривается операция Prosperity Guardian, проведенная США и союзниками в Красном море для защиты судов от атак хуситов. Коалиции удалось перехватить десятки дронов и ракет, обеспечив проход сотен торговых судов. Тем не менее объемы перевозок сократились, страховые ставки выросли, а угрозы полностью устранить не удалось.

Эксперты выделяют два ключевых риска для операции в Ормузском проливе. Во-первых, география: узкий коридор с высокой плотностью трафика делает суда уязвимыми для атак с берега и морских мин. Во-вторых, политические ограничения: союзники могут не захотеть активно участвовать в более опасной миссии.

В то же время опыт Красного моря выявил и новые возможности. Современные операции все больше зависят не от количества кораблей, а от скорости обмена данными и адаптации к угрозам. Кроме того, растет роль беспилотных систем и сетевых технологий, позволяющих снизить риски и затраты.

Возможный план предполагает усиление противовоздушной и противоминной обороны, создание многоуровневой системы наблюдения за акваторией, а также координацию между союзниками в режиме реального времени. Особое внимание уделяется использованию беспилотных платформ и обмену разведданными, что должно повысить эффективность реагирования на угрозы и снизить риски для экипажей.

Аналитики подчеркивают, что будущая операция в Ормузском проливе не должна копировать прошлые модели. Вместо этого странам придется выработать новые подходы, основанные на гибкости, технологичности и более широком международном взаимодействии.

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