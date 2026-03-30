В Вильнюсе у Сейма подняли бело-красно-белый флаг 1 30.03.2026, 11:17

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Церемония прошла в честь годовщины провозглашения БНР.

Сегодня в Вильнюсе прошло торжественное поднятие бело-красно-белого флага возле Сейма Литвы. Эта церемония — часть празднования 108‑й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики, сообщает LRT.

К акции присоединились спикер Сейма Литвы Юозас Олекас, заместитель маршала Сената Польши Михал Каминский, депутаты Сейма, Светлана Тихановская и белорусская диаспора.

Церемония началась с минуты молчания в память о тех, кто отдал жизнь за свободную Беларусь.

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