Коты отвечают мяуканьем не просто так 4 30.03.2026, 11:34

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Эксперты объяснили, почему питомцы «разговаривают» с людьми.

Многие владельцы кошек убеждены, что их питомцы мяукают в ответ на обращение, как будто поддерживают диалог. Но, несмотря на распространенное мнение о «кошачьем языке», их поведение имеет гораздо более сложные причины, пишет «Главред».

Главред собрал самые распространенные объяснения того, почему кошки иногда становятся удивительно разговорчивыми — и некоторые из них могут удивить.

Некоторые кошки — прирожденные «спикеры»

Есть породы, которые просто не могут молчать. Сиамские кошки — самый известный пример. Они мяукают всегда: когда вы с ними разговариваете, когда молчите, когда заняты или даже когда не обращаете внимания. Их «разговорчивость» — не сигнал, а черта характера. Они просто любят озвучивать свое присутствие, пишет catster.

Кошки пытаются общаться с людьми

Хотя между собой взрослые кошки почти не мяукают, с людьми они активно используют этот звук. Есть несколько гипотез:

— кошки заметили, что люди общаются голосом, и пытаются подражать этому способу;

— в процессе одомашнивания люди могли отбирать более «голосистых» кошек;

— мяуканье напоминает людям плач младенца, поэтому мы инстинктивно реагируем — и кошки это прекрасно усвоили.

Фактически, мяуканье — это эволюционно выгодный инструмент воздействия на человека.

Они просто хотят внимания

Кошки быстро учатся, что мяуканье работает. Если вы реагируете каждый раз — гладите, кормите, разговариваете — животное закрепляет связь: звук = внимание. И дальше использует его каждый раз, когда хочет взаимодействия.

Мяуканье может быть сигналом боли

Если ваш кот вдруг стал громче или начал мяукать чаще, чем обычно, это может быть признаком дискомфорта или болезни. Кошки искусно скрывают слабость, поэтому любое изменение поведения — повод обратиться к ветеринару.

Часто вместе с мяуканьем появляются и другие симптомы: избегание контактов, снижение активности, склонность прятаться.

Они радуются и хотят поделиться эмоциями

Когда кот в приподнятом настроении, он может издавать серию коротких, звонких мяуканий. Это своеобразное «я здесь, я счастлив». Также это может быть сигналом ожидания — игры, лакомства или просто вашего внимания.

Вывод

Мяуканье — это не просто звук. Это инструмент, который кошки адаптировали специально для общения с людьми. И хотя иногда они «говорят» без особой причины, в большинстве случаев за этим стоит эмоция, потребность или попытка взаимодействия.

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