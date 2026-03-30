В Тегеране произошел блэкаут 1 30.03.2026, 11:37

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Отключению света предшествовали взрывы.

В воскресенье, 29 марта, в столице Ирана, Тегеране, и соседнем городе Карадж прогремели мощные взрывы, которые вызвали масштабные перебои с электроснабжением, сообщает агентство Financial Times со ссылкой на иранские государственные СМИ.

По данным местных источников, звуки взрывов были слышны на западе, севере и востоке Тегерана, а особенно сильные отключения электричества затронули восточные районы города.

В Караджи, расположенном к западу от столицы, взрывы оказались особенно громкими в зажиточных районах, включая Азимию, что также привело к значительным перебоям с электричеством.

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