Врач из Беларуси: В Польше у меня зарплата $7000 в месяц 12 30.03.2026, 11:57

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Медик рассказал об отличиях работы в белорусских и польских больницах.

В Польше Александр работает на SOR (отделение неотложной помощи в польских больницах, аналог приемного покоя или скорой помощи). В Беларуси у него был большой опыт работы в райцентре. Своей историей врач поделился на канале MPS.

— Это была работа на скорой помощи, в приемном отделении, в инфекционной больнице, иногда мне ставили смены в кардиологии. А когда работаешь в кардиологии, ты отвечаешь за обычную кардиологию, инфарктную и консультации во всей больнице и еще в другой больнице города.

Плюс я успел во время ковида поработать в грязной зоне в поликлинике, два месяца в ковидарии, в тяжелых отделениях в больнице. А потом переучился на гастроэнтеролога.

Поэтому у меня накопился разносторонний опыт, и в принципе этого хватает, чтобы не бояться работать на SOR в Польше.

Ты всегда знаешь, что делать с пациентом. Здесь большой плюс в том, что есть хорошая диагностика. Это то, чего очень не хватало в Беларуси.

То есть ты знаешь, что в любой момент можно доделать рентген, УЗИ, томографию, если нужно. И тебя никто за это ругать не будет.

Здесь есть хорошие возможность диагностики. И в плане лечения на SOR тоже есть все, чтобы пациента стабилизировать, спасти, полечить.

Можно сделать любой анализ крови. Результат готов от одной до 15 минут. Если мы говорим про морфологию, то это 20-30 минут, биохимия, общий анализ мочи — максимум час.

В Беларуси в приемном отделении много чего не назначали, потому что не было реактивов. Некоторые анализы из тех, которые делаем здесь, в Беларуси делали только в реанимации.

Морфологию, например, с тромбоцитами мы ждали 60-70 минут, то есть больше часа. Анализ мочи был готов чуть быстрее, но обычно тоже час ждали.

Из того, что мы могли сделать в приемном отделении, это морфология крови, общий анализ мочи и что-то по биохимии, но не все.

Александр живет и работает в польском городе с населением сто тысяч человек. Пока он, как и многие врачи-эмигранты, имеет временное право на медицинскую практику PWZ со специальным разрешением на работу, которое выдается на определенный срок и при определенных условиях.

— Я считаю, что у меня сейчас хорошая зарплата, в среднем 24-27 тысяч злотых «чистыми». Это 7000 долларов в месяц, бывает больше, бывает меньше.

В месяц у меня сейчас десять дежурств. В прошлом году я работал меньше, так как готовился к экзаменам. В этом году работаю больше, так как нужны деньги.

Когда стану врачом-специалистом, зарплата увеличится. Врачи со специализацией на SOR в Польше зарабатывают примерно 75 тысяч злотых (более 20 тысяч долларов), врач-ординатор получает 100 тысяч злотых (около 27 тысяч долларов).

Спустя три года в эмиграции белорус говорит, что доволен тем, как все сложилось. Однако первое время порой было сложно.

— Это был сложный путь: эмиграция, язык, плюс надо начать все с нуля в профессии. Сначала было так тяжело, что два раза сильно хотелось вернуться назад, прямо все бросить и уехать.

Были такие моменты, потому что в Беларуси ты себе заработал имя, имел опыт, имел какие-то связи, пациентов, доверие.

А здесь сначала ты никто, ты ставишь мочевой катетер, везешь на каталке пациента на КТ или просто снимаешь кардиограмму. Это тяжело эмоционально, психологически на первых этапах.

Но была поддержка коллег, которые тоже все это прошли, тоже что-то имели в Беларуси — должность, заведование, имя, репутацию. И все так же начинали здесь с нуля. Они мне говорили: «Потерпи, просто нужно время».

И я поверил, и теперь сам тоже говорю тем, кто приезжает: потерпите, нужно время, нужно завоевать доверие, сделать себе имя, сдать экзамены, пройти стаж, кому нужно.

Но оно того стоит, все окупается. И это же не только про деньги. То, что работа врача здесь хорошо оплачивается, это очень хороший бонус.

Есть еще один — это отношение пациентов. Я считаю, что тут оно более уважительное, чем в странах СНГ, бывшего Союза.

Кроме того, здесь есть хорошие возможности для врача-специалиста. У него здесь вообще больше возможностей реализовать себя, состояться как специалисту. Для меня это даже где-то больше, чем деньги.

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