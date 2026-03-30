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В США возле самолета Трампа заметили неизвестный дрон

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  • 30.03.2026, 12:04
  • 3,840
В США возле самолета Трампа заметили неизвестный дрон
иллюстративное фото AP

Видеофакт.

Возле самолета президента США Дональда Трампа Air Force One в аэропорту Вест-Палм-Бич заметили неизвестный беспилотник. Об этом сообщил журналист Ник Сортор в воскресенье, 29 марта.

В соцсети Х он написал, что для отслеживания дрона в аэропорт отправили вертолеты.

В аэропорту объявляли запрет на посадку, пока вертолеты обследовали территорию.

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