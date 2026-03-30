В США возле самолета Трампа заметили неизвестный дрон

В США возле самолета Трампа заметили неизвестный дрон1
- 30.03.2026, 12:04
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Видеофакт.
Возле самолета президента США Дональда Трампа Air Force One в аэропорту Вест-Палм-Бич заметили неизвестный беспилотник. Об этом сообщил журналист Ник Сортор в воскресенье, 29 марта.
В соцсети Х он написал, что для отслеживания дрона в аэропорт отправили вертолеты.
В аэропорту объявляли запрет на посадку, пока вертолеты обследовали территорию.
🚨 BREAKING: Helicopters have been dispatched to investigate a drone incursion near Air Force One in West Palm Beach— Nick Sortor (@nicksortor) March 29, 2026
A ground stop was issued at the airport while helicopters searched the area.
Pray for 47’s safety every day 🙏🏻 pic.twitter.com/C5BOcendIw