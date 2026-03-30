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В Беларуси меняют правила приема в детские сады

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  • 30.03.2026, 12:14
  • 4,706
В Беларуси меняют правила приема в детские сады

Какие новшества вводят?

В Беларуси обновили порядок учета детей для получения ими дошкольного образования, заметило агентство «Минск-Новости».

Соответствующее постановление Министерства образования было опубликовано на Национальном правовом портале. Документ вступил в силу 29 марта 2026 года.

Изменения больше коснулись внутренних процедур. Алгоритм постановки на учет ребенка сейчас следующий. Сначала одному из законных представителей выдадут уведомление о постановке на учет. Для этого нужно написать заявление и представить некоторые документы (указаны в постановлении) в соответствующий орган.

Учет проводят сельские, поселковые, районные, городские (городов областного и районного подчинения) исполкомы. В крупных городах этим занимается местная администрация района, где находится детсад.

После проведения всех процедур родителям или законным представителям ребенка выдадут направление в детский сад в соответствующем районе.

Ежегодным анализом данных учета и составлением списков предварительного распределения детей по учреждениям занимаются отделы или управления образования местного органа власти.

Эти отделы также участвуют в формировании сети учреждений образования и их комплектовании.

28 марта, 2026 - В постановление Минобразования от 12 августа 2022 года № 265 «О порядке учета детей в целях получения ими дошкольного образования,

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