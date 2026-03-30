Журналисты нашли деньги КСИР 4 30.03.2026, 12:18

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иллюстративное фото wikipedia

Иранские капиталы сосредоточены на «улице миллиардеров» Лондона.

Иранские деньги все еще находят путь на Запад, несмотря на годы санкций. Как выяснили западные СМИ, значительная часть средств, связанных с Тегераном, инвестировалась в элитную недвижимость Лондона — в том числе на так называемой «улице миллиардеров», пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Несколько участков с особняками на севере британской столицы были приобретены в 2018 году иранским банкиром Али Ансари примерно за £90 млн (примерно $115 млн) через офшорную структуру на острове Мэн. Сейчас эти активы заморожены британскими властями в рамках санкций, введенных в 2025 году. Недвижимость пришла в запустение и выделяется на фоне ухоженных соседних владений.

По данным западных чиновников, эти активы могут быть связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Сам Ансари отрицает какие-либо связи с военными структурами Ирана и намерен оспорить санкции.

Эксперты отмечают, что Лондон остается ключевым узлом для размещения иностранного капитала сомнительного происхождения. Развитая инфраструктура финансовых услуг, использование оффшорных компаний и относительно мягкий контроль за происхождением средств сделали британскую столицу привлекательной для состоятельных инвесторов, в том числе из Ирана.

По оценкам американских властей, только в 2024 году через зарубежные счета, связанные с США, прошло около $9 млрд потенциально незаконных иранских средств. Значительная часть этих денег связана с экспортом нефти и газа, а также с деятельностью компаний-посредников в Азии и на Ближнем Востоке.

Помимо недвижимости, такие финансовые потоки, как утверждают западные чиновники, могут использоваться для финансирования военных программ, закупок оружия и поддержки союзных группировок.

История с лондонскими активами подчеркивает более широкую проблему: несмотря на санкционное давление, Иран продолжает выстраивать сложные международные финансовые схемы, позволяющие выводить средства за рубеж и сохранять доступ к глобальным рынкам.

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