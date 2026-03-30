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The Telegraph: США ведут прокси-войну с Россией

  • 30.03.2026, 12:35
  • 5,338
The Telegraph: США ведут прокси-войну с Россией

Независимо от позиции Трампа.

На фоне обострения конфликта между США и Ираном все больше признаков указывает на возможное косвенное противостояние Вашингтона и Москвы. По данным западных источников, Россия могла предоставлять Тегерану разведданные, что усиливает напряженность и усложняет ситуацию для администрации президента США Дональда Трампа, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Сообщается, что российская сторона передавала Ирану данные о перемещениях американских военных, включая информацию со спутников. Эти сведения могли быть использованы при атаках на объекты США и их союзников на Ближнем Востоке. В частности, речь идет об ударе по базе в Саудовской Аравии, в результате которого был уничтожен самолет радиолокационного обнаружения и пострадали американские военные.

Эксперты отмечают, что такие действия Москвы могут свидетельствовать о попытке повлиять на исход конфликта. Если Ирану удастся избежать серьезного поражения, это может укрепить позиции России на международной арене и дать ей дополнительные аргументы в противостоянии с Западом, в том числе в контексте войны в Украине.

Отношения между Москвой и Тегераном остаются неоднозначными. С одной стороны, страны связаны оборонным сотрудничеством, включая поставки дронов и ракет. С другой — Россия ранее не оказывала прямой военной поддержки Ирану в конфликтах с США и Израилем, что указывает на прагматичный характер их взаимодействия.

Дополнительное беспокойство вызывает позиция Вашингтона. Критики считают, что Белый дом недооценивает роль России в текущем кризисе. В Европе также растет тревога из-за политики Трампа, которого подозревают в попытках смягчить давление на Москву, несмотря на войну в Украине.

Аналитики подчеркивают, что сложившаяся ситуация требует более жесткой линии в отношении России. Среди возможных шагов называют усиление поддержки Украины и противодействие любым попыткам Москвы повлиять на исход ближневосточного конфликта.

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