В Беларусь идет настоящее весеннее тепло 4 30.03.2026, 13:01

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В ближайшие дни ожидаются первые весенние грозы.

Синоптики спрогнозировали Беларуси заметное повышение температурного фона из-за усиления влияния очередного антициклонального гребня. Подпортить белорусам весеннее настроение в ближайшие дни могут дожди, но они, по прогнозам специалистов, будут недолгими, а кое-где пройдут даже с грозами.

По данным Telegram-канала @nadvorie, на Беларусь сейчас переориентировалась ложбина системы низкого давления с центром над Чёрным морем. По мере того, как этот Черноморский циклон будет продвигаться на север, в Беларуси будет повышаться температура. Углубление ложбины циклона должно произойти аккурат над территорией Беларуси, из-за чего днём 30 марта воздух в отдельных районах может прогреться до +14..+19°С .

А вот после заката температурные контрасты на фронте, по прогнозам специалистов, вырастут, увеличится облачность и пойдут дожди: в ночь на вторник, 31 марта, их спрогнозировали всей западной половине страны, то есть Брестчине, Гродненщине и части Витебской и Минской областей.

По востоку Беларуси, а также в столичном регионе, по расчётам экспертов, завтра в обед также может немножко полить, но обильных осадков не ожидается.

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