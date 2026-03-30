Зеленский заявил о готовности к прекращению огня с РФ на Пасху 3 30.03.2026, 13:11

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Владимир Зеленский

Если Москва будет готова пойти на такой шаг.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к любому формату прекращения огня, в частности, на Пасху. Об этом президент сказал во время разговора с журналистами, сообщает NV.

«Мы готовы говорить, вы помните, о любом прекращении огня. Полное прекращение огня. Прекращение огня энергетическое. Прекращение — food security и энергетика, то есть и море, и небо.

Полностью — чтобы не летали ни ракеты, ни дроны. Не бить по инфраструктуре. Мы все это предлагали. И мы открыты. Если „русские“ будут готовы — пожалуйста, мы готовы. Пусть предложат на любое время — мы готовы решить этот вопрос», — сказал Зеленский журналистам в понедельник.

Президент подчеркнул, что если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике, Украина не будет атаковать в ответ.

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