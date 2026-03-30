Мужчина сделал предложение прямо на сцене театра в Гродно 3 30.03.2026, 13:17

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Девушка ответила «да» под аплодисменты зрителей.

рассказала телерадиокомпания «Гродно». Жених и невеста познакомились в Минске на работе. Олеся только устроилась в коллектив, а уже через неделю Дмитрий позвонил ей ранним утром, чтобы поздравить с днем рождения. С этого момента между ними завязалось общение, а потом и отношения.

Со временем у пары появилось общее увлечение — театр. Живя в столице, они успели посетить практически все театральные площадки города и часто проводили вечера на спектаклях.

Поэтому место для предложения Дмитрий выбрал символичное. Он давно обещал показать Олесе Гродненский драмтеатр и именно там решил провернуть задуманное. Мужчина позвал возлюбленную на сцену, сказал все красивые слова, вручил кольцо и букет. Разумеется, девушка под аплодисменты зрителей ответила «да».

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