Мужчина сделал предложение прямо на сцене театра в Гродно

Мужчина сделал предложение прямо на сцене театра в Гродно3
- 30.03.2026, 13:17
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Девушка ответила «да» под аплодисменты зрителей.
рассказала телерадиокомпания «Гродно». Жених и невеста познакомились в Минске на работе. Олеся только устроилась в коллектив, а уже через неделю Дмитрий позвонил ей ранним утром, чтобы поздравить с днем рождения. С этого момента между ними завязалось общение, а потом и отношения.
Со временем у пары появилось общее увлечение — театр. Живя в столице, они успели посетить практически все театральные площадки города и часто проводили вечера на спектаклях.
Поэтому место для предложения Дмитрий выбрал символичное. Он давно обещал показать Олесе Гродненский драмтеатр и именно там решил провернуть задуманное. Мужчина позвал возлюбленную на сцену, сказал все красивые слова, вручил кольцо и букет. Разумеется, девушка под аплодисменты зрителей ответила «да».