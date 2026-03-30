С-400 «Триумф», военный эшелон и Алчаевский завод: ВСУ ударили по «жирным» целям оккупантов

С-400 «Триумф», военный эшелон и Алчаевский завод: ВСУ ударили по «жирным» целям оккупантов2
- 30.03.2026, 14:06
Ряд успешных атак.
Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду критически важных объектов армии агрессора на территориях РФ и ВОТ Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Среди поражённых целей оккупантов следующие:
— в районе посёлка Гвардейское в Крыму подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»;
— на временно оккупированной Луганщине зафиксировано попадание по Алчевскому металлургическому комбинату, который используется для производства боеприпасов крупного калибра. На территории предприятия возник масштабный пожар;
— в районе Новосветловки ВОТ Луганской области поражён военный эшелон противника;
— в Запорожской области, в районе Гуляйполя, уничтожен пункт управления беспилотниками;
— в Белгородской области России зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы;
— нанесены удары по скоплениям личного состава противника в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях.
Масштабы нанесённых потерь уточняются. Украинские военные продолжают разрушать военную инфраструктуру агрессора и снижать его наступательные возможности.