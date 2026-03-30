С-400 «Триумф», военный эшелон и Алчаевский завод: ВСУ ударили по «жирным» целям оккупантов 2 30.03.2026, 14:06

4,346

Ряд успешных атак.

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду критически важных объектов армии агрессора на территориях РФ и ВОТ Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Среди поражённых целей оккупантов следующие:

— в районе посёлка Гвардейское в Крыму подтверждено поражение дорогостоящей пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф»;

— на временно оккупированной Луганщине зафиксировано попадание по Алчевскому металлургическому комбинату, который используется для производства боеприпасов крупного калибра. На территории предприятия возник масштабный пожар;

— в районе Новосветловки ВОТ Луганской области поражён военный эшелон противника;

— в Запорожской области, в районе Гуляйполя, уничтожен пункт управления беспилотниками;

— в Белгородской области России зафиксировано поражение района сосредоточения живой силы;

— нанесены удары по скоплениям личного состава противника в Днепропетровской, Сумской и Запорожской областях.

Масштабы нанесённых потерь уточняются. Украинские военные продолжают разрушать военную инфраструктуру агрессора и снижать его наступательные возможности.

