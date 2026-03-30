В Минске разыскивают лихача на электроскутере
- 30.03.2026, 14:13
Он устроил «гонки» по подземному переходу.
В Минске сотрудники госагентства «Минск-Новости» заметили водителя электромопеда, который ехал от площади Победы до парка Челюскинцев «не всегда по выделенной велодорожке» и даже по подземному переходу. В ГАИ сообщили, что уже ищут этого человека.
Парня на электромопеде в госагентстве назвали лихачом. Там утверждают, что на отрезке от площади Победы до парка Челюскинцев он ехал со средней скоростью около 30 км/час и «далеко не всегда по выделенной велодорожке». Как минимум однажды даже проехал по подземному переходу не спешиваясь — по спускам для инвалидных и детских колясок.
Госагентство обратилось в столичную ГАИ, там заявили, что уже разыскивают водителя электромопеда. Его ищут по записям камер.
По правилам водители такого транспорта должны ехать по велодорожке, а при ее отсутствии — по обочине, тротуару или пешеходной дорожке, не мешая пешеходам. При этом на обочине, тротуарах и пешеходных дорожках скорость не должна превышать 10 км/ч, а на велодорожке — 25 км/ч.