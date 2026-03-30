Китайский парадокс 5 30.03.2026, 14:28

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Пекин боится нестабильности США больше, чем их силы.

Война США и Израиля против Ирана заставила Китай проявлять стратегическую осторожность. Несмотря на слабеющий глобальный авторитет Америки при президенте США Дональде Трампе, Пекин опасается не столько силы США, сколько нестабильности и непредсказуемости, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Китайская стратегия не стремится к прямой прямому ослаблению США. Для Пекина важно сохранять стабильность мировой системы: бесперебойный поток торговли, доставка энергии и функционирование институтов. Любая дестабилизация в регионе, особенно вблизи Персидского залива, угрожает экономическим интересам Китая. Около 70% импортируемой нефти Китая проходит через Ормузский пролив, а глобальные перебои способны вызвать рост цен, замедлить экспорт и оказать давление на экономику.

Пекин осторожно реагирует на военные действия США, избегая прямого вмешательства. Китай продолжает дипломатические призывы к прекращению огня, защищает стратегические резервы и отслеживает последствия войны для глобальной торговли.

Китай также внимательно следит за Тайванем. Любой конфликт с США потребует учета нестабильности Вашингтона, экономических и торговых рисков. Для Пекина стратегическая автономия означает способность действовать в глобальной системе на выгодных условиях, а не использование хаоса для ускоренного усиления влияния.

Экономическая политика Китая, включая снижение целевого роста ВВП до 4,5–5%, отражает осознание внешней нестабильности как структурного ограничения. Пекин делает ставку на высокотехнологичные отрасли, но их развитие требует стабильной международной среды.

Ключевой парадокс для Китая заключается в том, что он получил желаемое — непредсказуемую Америку, — но при этом столкнулся с угрозой более хаотичного мирового порядка. Лидеры Китая осознают, что нестабильная сверхдержава может быть более опасной, чем сильная.

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