Внимание Путина не спасет «Машеньку» от банкротства 7 30.03.2026, 14:39

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Налоговая нагрузка на малый бизнес в России выросла почти в 35 раз.

Люберецкая пекарня «Машенька» получила известность в декабре 2025 года, когда ее владелец, Денис Максимов, обратился к Путину с жалобой на резкое повышение налогов. Владелец угостил президента своей выпечкой во время ежегодного прямого эфира, а Путин похвалил продукцию пекарни, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Однако несмотря на внимание президента, «Машенька» стоит на пороге закрытия. Налоговая нагрузка на малый бизнес выросла почти в 35 раз: вместо прежнего фиксированного налога в $1,5 тыс. в год теперь действуют 5% НДС и 6% от дохода. После временного всплеска клиентов, вызванного публичностью обращения, доходы пекарни вновь упали — в январе чистая прибыль составила всего $2 тыс., тогда как ранее доход достигал $5,8 тыс.

Ситуация владельца «Машеньки» отражает более широкие проблемы малого бизнеса в России: растущие налоги, снижение спроса, рост цен на услуги и ограничения на маркетинг через иностранные платформы. Многие предприниматели сталкиваются с угрозой банкротства. В Петербурге владелица салонов красоты Даша Демченко была вынуждена закрыть один из трех филиалов, потеряли работу 30 человек.

Экономисты предупреждают, что дальнейшее повышение налогов в рамках финансирования войны в Украине может привести малый бизнес к глубокой рецессии и снизить реальные доходы населения.

Несмотря на известность и временную поддержку власти, подмосковная «Машенька» сегодня яркий пример жертвы экономики военного времени.

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