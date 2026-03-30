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Зеленский: Пусть Россия сдается

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  • 30.03.2026, 14:51
  • 21,766
Зеленский: Пусть Россия сдается
Владимир Зеленский

Новые детали переговоров Украины с арабскими странами.

Украина готова оказать частичную помощь в разблокировании Ормузского пролива, над чем в настоящее время работают США. Об этом президент Владимир Зеленский сказал, отвечая онлайн на вопросы журналистов в понедельник, сообщает «Европейская правда».

Президент отметил, что в рамках своего визита по странам Ближнего Востока обсуждал потенциальную поддержку Украиной разблокирования Ормузского пролива.

«Мы поднимали этот вопрос, потому что он болезненный и актуальный для всего мира, ведь существует энергетический кризис. Они знают, что могут рассчитывать на нашу экспертизу в этом направлении. Мы подробно говорили об этом, мы делились опытом черноморского коридора, как он функционирует», — сказал Зеленский.

Он добавил, что у собеседников было понимание того, что Вооруженным силам Украины удалось эффективно разблокировать торговый путь в Черном море.

Президент Украины подчеркнул, что вопросом Ормузского пролива занимаются прежде всего США, и Украина в случае необходимости готова оказать поддержку этим усилиям.

Также Владимир Зеленский сообщил, что во время визита на Ближний Восток обсуждались вопросы поставок ракет для системы Patriot в Украину.

«Дефицит PAC-3 в мире, в Украине прежде всего, никогда не заканчивался. Вы знаете, что общее производство составляет около 60 ракет в месяц. Есть важные шаги на территории европейского континента по увеличению производства. Но и это увеличение не решит вопрос», - подчеркнул он.

По словам президента, партнеры направляют антибаллистические ракеты прежде всего на Ближний Восток.

«К сожалению, иногда забывают об Украине. Но мы всем напоминаем и благодарны партнерам, которые нас слышат. В странах Ближнего Востока этот вопрос поднимался. Деталями делиться не буду. Будем работать над тем, чтобы Украина была обеспечена в этом направлении.

Но, если честно, миру, а не только Украине, нужно искать альтернативу как можно скорее. Мы ведем переговоры с двумя странами, чтобы такая возможность появилась. Когда будет результат - тогда уже скажу», - добавил президент Украины.

Также он отметил, что его стране стоит сделать все, чтобы у нее были собственные противоракетные системы.

Еще одной темой стали мирные переговоры. По словам Зеленского, чтобы они не зашли в тупик, необходимо организовать трехстороннюю встречу и продолжать действовать дипломатическим путем.

«Я не считаю, что у нас есть тупик. Тупик, после которого, что нам всем делать? Сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому пути», - сказал Зеленский журналистам.

Как ранее подчеркивал Зеленский, Украина готова проводить дальнейшие мирные переговоры где угодно, кроме России и Беларуси.

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