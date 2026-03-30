«А когда зарплата подорожает?»2
- 30.03.2026, 14:55
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Белорусы отреагировали на рост стоимости бензина.
28 марта в Беларуси сразу на четыре копейки выросли цены на топливо. 4 апреля они вырастут еще на три копейки.
Читатели страницы сайтаСharter97.org в соцсети TikTok отреагировали на новость, оставив под ней десятки комментариев.
@charter97.org В Беларуси резко дорожает топливо #беларусь #новости #бензин #авто ♬ оригинальный звук - Хартия97
Приводим самые популярные:
— А как же своя нефть?
— Ни разу не дешевело.
— Все стабильно! Ничего объяснять не надо. Снижения никогда не будет!
— А когда зарплата подорожает?
С топливом — все равно. Но подскочит цена на все продукты — не на семь копеек, а на семь рублей.
А когда будет дешеветь? У нас все стабильно.
— Цены на все вырастут.
— Баррель упал, а бензин — всё дороже.
— Живи, радуйся и думай, как потратить. На лекарство, на налоги или всё—таки на продукты что—то.
— Всё дорожает – продукты, топливо, а пенсию добавили на 10 процентов. Хотят, чтобы пенсионеры все вымерли.