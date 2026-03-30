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Хартия 97!
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«А когда зарплата подорожает?»

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  • 30.03.2026, 14:55
  • 3,380
«А когда зарплата подорожает?»

Белорусы отреагировали на рост стоимости бензина.

28 марта в Беларуси сразу на четыре копейки выросли цены на топливо. 4 апреля они вырастут еще на три копейки.

Читатели страницы сайтаСharter97.org в соцсети TikTok отреагировали на новость, оставив под ней десятки комментариев.

@charter97.org В Беларуси резко дорожает топливо #беларусь #новости #бензин #авто ♬ оригинальный звук - Хартия97

Приводим самые популярные:

— А как же своя нефть?

— Ни разу не дешевело.

— Все стабильно! Ничего объяснять не надо. Снижения никогда не будет!

— А когда зарплата подорожает?

С топливом — все равно. Но подскочит цена на все продукты — не на семь копеек, а на семь рублей.

А когда будет дешеветь? У нас все стабильно.

— Цены на все вырастут.

— Баррель упал, а бензин — всё дороже.

— Живи, радуйся и думай, как потратить. На лекарство, на налоги или всё—таки на продукты что—то.

— Всё дорожает – продукты, топливо, а пенсию добавили на 10 процентов. Хотят, чтобы пенсионеры все вымерли.

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