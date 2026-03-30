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Танк ВСУ разбил позиции россиян под Гуляйполем

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  • 30.03.2026, 15:01
  • 3,882
Танк ВСУ разбил позиции россиян под Гуляйполем

Укрепления оккупантов уничтожены огнем в упор.

На Запорожском направлении, вблизи Гуляйполя, бойцы 1-го отдельного штурмового полка (1 ОШП) Сухопутных войск ВСУ провели успешную операцию по огневому поражению опорного пункта противника. Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

На обнародованных кадрах запечатлена работа украинского танка, который вышел на позицию для стрельбы прямой наводкой. Целью стали прочные бетонные доты, в которых пытались закрепиться российские штурмовые подразделения.

Танкисты 1-го ОШП в упор расстреливают укрепления с оккупантами вблизи Гуляйполя. ВИДЕО

Кадры от 1-го отдельного штурмового полка Сухопутных войск. Танковый обстрел опорного пункта оккупантов в бетонных сооружениях.

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