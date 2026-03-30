закрыть
10 июля 2026, пятница, 4:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Журналисты раскрыли методы вербовки российских шпионов

2
  • 30.03.2026, 15:10
  • 4,464
Журналисты раскрыли методы вербовки российских шпионов

Спецслужбы рассматривают даже небольшие группы эмигрантов как «ценные цели».

Новогодний звонок 21-летнему студенту из Москвы в 2024 году оказался далеко не праздничным. Неизвестный голос пожелал ему удачи, но тут же добавил: «Не забывай о родине. И делись информацией». Молодой человек, которого журналисты Politico (перевод — сайт Charter97.org) называют Иваном из соображений безопасности, был вынужден сотрудничать с российскими спецслужбами после того, как его задержали и предложили «сделку» — шпионить за оппозиционными кругами или отправиться в тюрьму.

Сообщения и записи разговоров Ивана попали в СМИ, они наглядно демонстрируют методы ФСБ и других российских разведслужб: «хороший полицейский — плохой полицейский», постоянное давление, сбор даже мелких сведений о гражданах и иностранцах, помогающих эмигрантам в Европе. Цель — контролировать оппозиционные сети и следить за критиками Кремля за рубежом.

История Ивана не уникальна. Аналитики отмечают, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать информаторов среди эмигрантов, используя их уязвимость: финансовые трудности, неопределенный правовой статус, родственников в России. Даже если информатор разоблачен, это сеет недоверие внутри оппозиционных сообществ и между ними и принимающими странами.

В Европе меры против вербовки и шпионажа включают усиление контроля виз и ограничение контактов с Россией.

Иван, сумевший в начале 2025 года уехать в Испанию и подать на убежище, признался, что многие соглашаются работать на ФСБ не из идеологических побуждений, а из страха за себя и близких. «Ожидать, что все будут героями, глупо», — говорит он.

Эксперты отмечают, что российские спецслужбы рассматривают даже небольшие группы эмигрантов как «ценные цели», и европейским странам необходимо балансировать между защитой от шпионажа и поддержкой интеграции россиян.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый