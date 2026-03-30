Журналисты раскрыли методы вербовки российских шпионов

Журналисты раскрыли методы вербовки российских шпионов2
- 30.03.2026, 15:10
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Спецслужбы рассматривают даже небольшие группы эмигрантов как «ценные цели».
Новогодний звонок 21-летнему студенту из Москвы в 2024 году оказался далеко не праздничным. Неизвестный голос пожелал ему удачи, но тут же добавил: «Не забывай о родине. И делись информацией». Молодой человек, которого журналисты Politico (перевод — сайт Charter97.org) называют Иваном из соображений безопасности, был вынужден сотрудничать с российскими спецслужбами после того, как его задержали и предложили «сделку» — шпионить за оппозиционными кругами или отправиться в тюрьму.
Сообщения и записи разговоров Ивана попали в СМИ, они наглядно демонстрируют методы ФСБ и других российских разведслужб: «хороший полицейский — плохой полицейский», постоянное давление, сбор даже мелких сведений о гражданах и иностранцах, помогающих эмигрантам в Европе. Цель — контролировать оппозиционные сети и следить за критиками Кремля за рубежом.
История Ивана не уникальна. Аналитики отмечают, что российские спецслужбы активно пытаются вербовать информаторов среди эмигрантов, используя их уязвимость: финансовые трудности, неопределенный правовой статус, родственников в России. Даже если информатор разоблачен, это сеет недоверие внутри оппозиционных сообществ и между ними и принимающими странами.
В Европе меры против вербовки и шпионажа включают усиление контроля виз и ограничение контактов с Россией.
Иван, сумевший в начале 2025 года уехать в Испанию и подать на убежище, признался, что многие соглашаются работать на ФСБ не из идеологических побуждений, а из страха за себя и близких. «Ожидать, что все будут героями, глупо», — говорит он.
Эксперты отмечают, что российские спецслужбы рассматривают даже небольшие группы эмигрантов как «ценные цели», и европейским странам необходимо балансировать между защитой от шпионажа и поддержкой интеграции россиян.