В Беларуси переписывают температурные рекорды

В Беларуси переписывают температурные рекорды1
- 30.03.2026, 15:22
- 1,828
Максимумы фиксируются уже десятый день подряд.
Десятый день подряд на метеостанциях страны обновляются температурные рекорды, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета.
29 марта переписано 11 локальных максимумов, в том числе почти 60-летней давности. Второй день подряд переписываются экстремумы в Минске.
Воздух в столице прогрелся до 16,2 градуса (было 15,8 в 2007 году).
В целом с начала марта отмечено около 190 локальных температурных рекордов.
На 30 марта Белгидромет изменил первоначальный прогноз: ожидается не до 17, а до 19 градусов. На метеостанциях, расположенных на востоке Витебской и Могилевской областей, уже превышены дневные исторические максимумы. Абслютный рекорд — 23 градуса (в 2024 году в Бресте).