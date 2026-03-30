В Беларуси переписывают температурные рекорды 1 30.03.2026, 15:22

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Максимумы фиксируются уже десятый день подряд.

Десятый день подряд на метеостанциях страны обновляются температурные рекорды, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и доступных архивных данных Белгидромета.

29 марта переписано 11 локальных максимумов, в том числе почти 60-летней давности. Второй день подряд переписываются экстремумы в Минске.

Воздух в столице прогрелся до 16,2 градуса (было 15,8 в 2007 году).

В целом с начала марта отмечено около 190 локальных температурных рекордов.

На 30 марта Белгидромет изменил первоначальный прогноз: ожидается не до 17, а до 19 градусов. На метеостанциях, расположенных на востоке Витебской и Могилевской областей, уже превышены дневные исторические максимумы. Абслютный рекорд — 23 градуса (в 2024 году в Бресте).

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