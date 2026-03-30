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Как у Люка Бессона: в ГАИ показали погоню за мотоциклистом

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  • 30.03.2026, 15:40
  • 4,466
Как у Люка Бессона: в ГАИ показали погоню за мотоциклистом
Иллюстративное фото

Нарушитель без прав пытался уйти от преследования, но не справился.

В минувшую субботу днем в деревне Большой Тростенец на ул. Совхозной сотрудники ГАИ Минского района заметили мотоцикл Progasi и подали сигнал об остановке.

Водитель проигнорировал требование и рванул с места, увеличивая скорость, — сообщает тг-канал «ГАИ Минщины».

Началось преследование. Мотоцикл мчался, как ветер, создавая реальную угрозу для окружающих.

Попытки уйти от погони закончились «мягким приземлением»: мотоцикл съехал в поле и опрокинулся. Физически беглец не пострадал, но был задержан.

Оказалось, что в «роли» Даниэля из «Такси» попробовал себя 44-летний минчанин, который никогда не получал водительское удостоверение, а с 2021 года был ограничен в праве управления транспортными средствами по медицинским показаниям.

В отношении мужчины составлено шесть административных протоколов. Сейчас он находится в ИВС, а его мотоцикл доставлен на охраняемую стоянку.

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