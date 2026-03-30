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В Кремле растет недовольство Путиным

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  • 30.03.2026, 15:46
  • 8,428
В Кремле растет недовольство Путиным

В элитах обсуждают сценарии смены власти.

В Кремле растет недовольство среди ближайшего окружения Путина на фоне провалов в войне с Украиной. Волна разочарования охватила самых ярых сторонников войны, ранее считавшихся безусловными лоялистами, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Причиной стали разрушительные удары украинских дронов и ракет по ключевой нефтяной и военной инфраструктуре России. Порты и заводы горят, а продвижение российских войск на фронте практически остановилось, с огромными потерями — до 8 000 солдат в неделю. Российские пропагандисты и блогеры открыто критикуют действия Кремля, отмечая некомпетентность командования и похвалу украинским силам.

Даже ультранационалисты, вроде Александра Дугина, признают рост отчаяния среди солдат на фронте. Пропагандисты из «Комсомольской правды» заявляют, что Россия не может вести войну бесконечно и нуждается в переговорах для сохранения жизней.

Дополнительное недовольство вызвало решение Кремля блокировать мессенджер Telegram, жизненно важный для фронта, бизнеса и коммуникаций граждан. Вместо него россиян принуждают использовать MAX — приложение, контролируемое ФСБ и принадлежавшее члену семьи Путина.

Политологи и эксперты отмечают, что необычно высокий уровень недовольства и нестабильность в элите могут привести к попыткам переворота. Эксперты заявляют о глубоком расколе среди элиты, части которой, по слухам, выгодно принять предложение президента США Дональда Трампа о «заморозке» войны.

Одновременно уменьшается присутствие Путина в публичном пространстве, а его рейтинг упал до минимальных значений с начала войны. Видео с кашлем президента во время записи поздравлений к 8 Марта стало символом подрыва доверия к нему даже внутри круга приближенных.

Аналитики предупреждают, что нарастающее недовольство, блокировки интернета и поражения на фронте создают крайне нестабильную ситуацию, которая может перерасти в политический кризис или внутренний переворот.

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