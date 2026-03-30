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В США призывают наказать Россию за помощь Ирану

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  • 30.03.2026, 16:00
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В США призывают наказать Россию за помощь Ирану

Подход «разделять войны» больше не работает.

Вашингтон рассматривает Россию как ключевой фактор эскалации конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе. По данным западной разведки, Москва предоставляет Тегерану данные для точечных ударов по американским и израильским объектам, а также поставляет дроны и делится тактикой и технологиями, пишет War on the Rocks (перевод — сайт Charter97.org).

В связи с этим США призывают пересмотреть политику в отношении Украины. Эксперты предлагают снять ограничения на использование американского оружия Киевом, включая комплексы ATACMS, а также упростить передачу технологий и разрешений для массового производства украинских высокоточных ракет, дронов и другой ударной техники. Цель — усилить способность Украины наносить удары по российской военной инфраструктуре и ограничить поддержку Ирана.

В Вашингтоне подчеркивают, что сохранение «безопасных зон» в России и ограничение ударов по российской территории фактически позволило Кремлю расширять конфликт на другие регионы без последствий. Американские эксперты настаивают, что Москва должна понять, что помощь Ирану и агрессия против Украины обойдется ей дорого.

Параллельно США продолжают поддерживать дипломатические усилия, но считают, что давление на Россию должно включать реальные экономические и военные издержки. Только так, по мнению авторов инициативы, можно заставить Кремль сесть за стол переговоров и добиваться устойчивого урегулирования конфликта в Европе, одновременно снижая угрозу для американских войск на Ближнем Востоке.

Эксперты подчеркивают, что подход «разделять войны» больше не работает: действия Москвы напрямую связывают ситуацию в Украине с эскалацией в Иране. США готовы использовать преимущество в военной мощи, не ослабляя позиции в других регионах, чтобы заставить Кремль пересмотреть свою стратегию.

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