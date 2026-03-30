В Могилеве студентов из Таджикистана предупредили о смертной казни

В Могилеве студентов из Таджикистана предупредили о смертной казни3
- 30.03.2026, 16:18
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Иностранцев собрали на лекцию о терроризме и экстремизме.
Студентов из Таджикистана, обучающихся в БГУТ, собрали на профилактический круглый стол под необычным названием «Экстремизм — грани разумности», отметил канал «MAYDAY.TEAM».
Провела мероприятие воспитатель общежития №2 госуниверситета технологий Галина Стальмахова — куратор студентов из Таджикистана.
Она пояснила студентам, что в Республике Беларусь лицо, признанное виновным в совершении акта терроризма, в зависимости от обстоятельств преступления и тяжести последствий, наказывается либо лишением свободы, пожизненным заключением или смертной казнью.
«Иностранные студенты ознакомились с такими понятиями, как «терроризм», «экстремизм»; видами и направлениями терроризма», — сообщает пресс-служба университета.
Могилевский БГУТ с 2019 года готовит специалистов для кондитерской фабрики в Душанбе, количество студентов составляет около 20 человек. При этом студентов из Узбекистана в разы больше, однако они не входят в «группу риска» с предвзятым отношением, пишут могилевские правозащитники.
Мероприятие «по профилактике экстремизма и межнациональных конфликтов» в БГУТ по времени совпало с недавним приговором, вынесенным в России 12 марта фигурантам уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Вилаят Хорасан», которая вербовала людей из таджикской диаспоры.