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После атаки дронов в Усть-Луге повреждены терминалы

  • 30.03.2026, 16:24
  • 4,408
После атаки дронов в Усть-Луге повреждены терминалы

Порт приостановил работу.

В результате атаки беспилотников на порт Усть-Луга в Ленинградской области повреждены резервуары с топливом и инфраструктура терминалов, сообщает Astra со ссылкой на источники в экстренных службах.

По данным источников издания, при очередной атаке в ночь на 29 марта был повреждён резервуар объёмом 30 тысяч тонн на терминале «Усть-Луга Ойл», ещё два резервуара загорелись на территории терминала «Новатэка» — речь идёт о ёмкостях с лёгким топливом и авиакеросином. Также, пишет Astra, поврежден причал терминала «Портэнерго».

Утверждается, что работу порта приостановили, к тушению пожаров привлекли пожарные поезда. Официального подтверждения этой информации на момент публикации не было.

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