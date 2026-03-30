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В кошельке пенсионерки все рубли превратились в «цубли»

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  • 30.03.2026, 16:36
  • 13,148
В кошельке пенсионерки все рубли превратились в «цубли»

Как это произошло?

В Хойниках огласили приговор 42-летней жительнице района, которая обвинялась в краже. Подробности расследования рассказали в Генпрокуратуре.

В 2025 году и начале 2026 года фигурантка трудилась соцработницей и ухаживала за 86-летней пенсионеркой. Обвиняемая решила обокрасть свою подопечную. Для этого она купила на маркетплейсе сувенирные деньги, имитирующие беларусские рубли номиналом 50 и 100 рублей.

Придя домой к 86-летней женщине фигурантка взяла у нее кошелек и заменила настоящие деньги на сувенирные.

«Данную преступную схему обвиняемая использовала дважды. Таким образом она похитила у потерпевшей 3,1 тысячи рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, в том числе частично погасила кредит», — сообщили в Генпрокуратуре.

Причиненный ущерб обвиняемая погасила на этапе следствия. Суд признал ее виновной в краже и назначил 50 базовых величин (2,25 тысяч) рублей штрафа.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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