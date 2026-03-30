Во Франции вынесли приговор капитану «теневого флота» России 30.03.2026, 17:01

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Гражданин Китая получил тюремный срок за сопротивление французским военным.

Китайский капитан российского танкера Boracay, захваченного в прошлом году французским флотом у берегов Бретани, был приговорен в понедельник к одному году лишения свободы уголовным судом Бреста за «отказ выполнять приказы».

Об этом сообщает Le Figaro.

39-летний Чэнь Чжанцзе, который не присутствовал при зачитывании приговора, также был оштрафован на 150 тысяч евро. Суд выдал ордер на его арест.

Этот приговор соответствует рекомендациям обвинения во время слушаний 23 февраля.

Французские военнослужащие «столкнулись с особой недоброжелательностью со стороны капитана», что заставило их совершить «опасный маневр, который мог привести к аварии», заявил заместитель прокурора Габриэль Роллен.

Суд обвиняет капитана в том, что он отказался подчиниться, когда французский флот попытался осмотреть его 244-метровое судно, которое не шло под видимым флагом, 27 сентября 2025 года, когда оно шло в международных водах у острова Ушант.

Находясь под европейскими санкциями за принадлежность к российскому «теневому флоту», судно, перевозившее груз российской нефти, направлявшийся в Индию, перед высадкой на борт подняло фальшивый флаг Бенина.

На борту находились два сотрудника российской частной охранной компании, задачей которых было следить за экипажем и собирать разведывательную информацию. Адвокат Чен Чжанцзе Анри де Ришемон во время слушаний настаивал на оправдании своего клиента, утверждая, что его нельзя судить во французском суде за эти события, которые произошли в международных водах.

Если Чэнь Чжанцзе отказался подчиниться, его следует судить в китайском суде, а не во французском, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, утверждал адвокат. Теперь нефтяной танкер называется «Феникс» и ходит под российским флагом.

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