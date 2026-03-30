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В одном из дворов Минска раньше срока зацвела магнолия

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  • 30.03.2026, 17:11
  • 3,132
В одном из дворов Минска раньше срока зацвела магнолия

Оказалось, у дерева есть романтичная история.

В выходные минчанка Дарья наткнулась прямо во дворе жилого дома на цветущую магнолию — красивой весенней находкой девушка поспешила поделиться в Threads. В комментариях люди начали удивляться не столько самому дереву, сколько его расторопности. Обычно такие магнолии начинают распускаться примерно на две недели позже, а то и вообще ближе к маю. В Ботаническом саду нам это подтвердили, сказав, что их магнолии (как и сакуры) для инстаграмных сторис пока не годятся.

Фотограф Onlíner Александр Ружечка, большой любитель охоты на яркие природные явления, отправился искать загадочную магнолию по очень обтекаемым координатам — и нашел. Точную локацию не сдаем, только показываем — об этом попросил хозяин дерева.

Да, магнолию посадил житель одного из домов в районе площади Бангалор. Мужчину зовут Владимир, и он поделился с нами довольно романтичной историей появления азиатского дерева прямо под окнами.

— Двадцать лет назад, когда мы только заселились в этот дом, моя жена уехала в командировку на два месяца. К ее возвращению я решил сделать сюрприз: высадить под нашими окнами целую цветочную поляну, вместе с магнолией. Сам выбирал на рынке цветы — долго изучал, искал такие, у которых долго не портится вид. Привез с поля камней, выложил ими в центре поляны Солнце, а сбоку — Луну.

Дело в том, что астрологический знак у моей жены — лунный, а мой — солнечный.

В ответ на вопрос, как жена тогда отреагировала на такой подарок, Владимир смеется: «Двадцать лет прошло — до сих пор не налюбуется!» Любоваться и правда есть чем, на поляне, по словам минчанина, растет около сотни цветов разных видов — от крокусов до тюльпанов. Клубнями мужчина активно делится со всеми желающими. Выкопать себе что-то самостоятельно, говорит, некоторые раньше тоже пытались — теперь поляна находится под круглосуточным видеонаблюдением.

— Да, магнолия у меня зацветает раньше, чем должна. Во-первых, потому что здесь, на углу дома, тихо и спокойно. Во-вторых, весь снег, который лежит на поляне зимой, я стараюсь регулярно убирать и вывозить. В итоге к весне земля прогревается на солнце быстрее и все мигом зацветает. По всему двору еще снег лежит, а у меня — цветы!

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