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Могут ли в автобусе заставить снять рюкзак с плеч

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  • 30.03.2026, 17:27
  • 8,228
Могут ли в автобусе заставить снять рюкзак с плеч

Белорусский адвокат объяснила, что говорят правила.

В общественном транспорте в Беларуси наплечные сумки (рюкзаки) нужно снимать с плеч. Такое разъяснение дала адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова.

Так специалист ответила на вопрос: законно ли требовать от пассажира снимать с плеч рюкзак во время поездки в автобусе.

Да. Для автобусных перевозок это требование закреплено в пункте 254 Правил автомобильных перевозок пассажиров, а для городского электротранспорта – в пункте 41 Правил перевозок пассажиров городским электрическим транспортом.

“Пассажир обязан при входе в автобус снимать наплечные сумки (рюкзаки) со спины и перевозить их в руках”, – говорится в опубликованном разъяснении. Аналогичный порядок, как отмечает юрист, действует в троллейбусах, трамваях и другом общественном транпорте.

При этом пассажир обязан соблюдать требования правил, а перевозчик вправе требовать их соблюдения.

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