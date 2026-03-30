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Почему Греция сбивает иранские ракеты над Саудовской Аравией?

  • 30.03.2026, 17:31
  • 4,374
Почему Греция сбивает иранские ракеты над Саудовской Аравией?

Афины впервые применили ПВО в бою за пределами Европы.

Греческие системы ПВО впервые приняли участие в отражении ракетной атаки на Ближнем Востоке. Зенитный комплекс Patriot, размещенный Афинами в Саудовской Аравии, перехватил как минимум две иранские баллистические ракеты над портом Янбу, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Обострение связано с расширением конфликта вокруг Ирана, начавшегося после ударов США и Израиля. В ответ Тегеран атаковал саудовскую инфраструктуру, включая нефтяные объекты и порт Янбу — один из ключевых энергетических узлов страны.

Греческий контингент находится в Саудовской Аравии с 2021 года в рамках двустороннего соглашения о защите энергетической инфраструктуры. Для Афин это стратегически важно: Греция импортирует значительные объемы нефти из королевства. Министр обороны Никос Дендиас подчеркнул, что защита нефтеперерабатывающих объектов имеет критическое значение.

Атака Ирана также связана с изменением логистики поставок нефти. После закрытия Ормузского пролива особую роль приобрел порт Янбу, через который может экспортироваться до 5 млн баррелей нефти в сутки. Он расположен рядом с Баб-эль-Мандебским проливом — ключевым маршрутом между Красным морем и Суэцким каналом.

Дополнительную угрозу создает фактор йеменских хуситов, союзников Ирана, чьи ракеты и дроны способны достичь саудовских объектов.

Сбитие ракет стало первым боевым применением греческой батареи Patriot за рубежом. Несмотря на стратегическую значимость миссии, внутри Греции она вызывает споры из-за участия страны в конфликтах за пределами Европы.

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