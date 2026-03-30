ГАИ стреляла по машине в Могилевской области 30.03.2026, 17:39

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Водитель Audi проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться.

В МВД сообщили, что в Чаусском районе на Могилевщине сотрудникам ГАИ пришлось выстрелить в машину. Мера нужна была для остановки водителя, который создал на дороге реальную угрозу жизни и здоровью других людей.

Инцидент случился на трассе «Темровичи-Васьковичи-Городня». Инспекторы потребовали от водителя Audi остановиться, однако он не послушался. Поэтому стражи дорог начали преследование.

Сотрудники ГАИ не раз требовали затормозить, однако в ответ мужчина, наоборот, увеличил скорость. «Водитель автомобиля Audi, останавливаемся справа. Либо будем использовать оружие», – слышно на видео, опубликованном МВД.

В итоге инспектору пришлось стрелять по колесам авто. За рулем был 40-летний могилевчанин, которого уже привлекали к ответственности за вождение подшофе.

Мужчина получил 4 административных протокола, в том числе за неповиновение законным требованиям правоохранителей. Какой штраф ему грозит, неизвестно.

Могилевчанина отправили в изолятор временного содержания (ИВС), а его машина теперь на охраняемой стоянке.

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