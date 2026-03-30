Испания передаст Украине ракеты для Patriot 3 30.03.2026, 17:45

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Поставка призвана усилить защиту от российских атак.

Испания намерена передать Украине пять ракет Patriot на общую сумму примерно 15 миллионов евро. Хотя они не самые современные, однако их стоимость составляет около 3-4 миллионов долларов за единицу.

Об этом отмечает издание El Pais. Это должно помочь Украине защищаться от российских атак.

Речь идет о ракетах Patriot PAC-2, которые сейчас находятся на вооружении полка зенитной артиллерии испанской армии, базирующейся в морской пехоте (Валенсия). Эти ракеты должны уменьшить недостаток средств противовоздушной обороны в Украине. Однако отмечается, что сейчас самая большая проблема заключается не в деньгах, а в неспособности основного производителя, американской компании Raytheon, удовлетворить растущий спрос.

«Фактически дата поставки четырех ракетных батарей Patriot 3+, которые Испания заказала почти за 1,5 миллиарда евро, неоднократно откладывалась и теперь назначена на 2031 год. Это очень дефицитный товар, даже в испанских военных арсеналах. Вот почему подарок Санчеса Зеленскому приобретает еще большее значение», – пишет издание.

Испанское правительство убеждено, что будущее Европы зависит от войны в Украине, где российское вторжение создало угрозу суверенитету и территориальной целостности нашего государства, а также нарушило международное право.

Отмечается, что это не первый случай поставки Испанией ракет Patriot. Так, две партии она уже предоставила в 2024 году. Тогда решение приняли после длительных переговоров с НАТО, которое оказывало давление на страны, у которых есть ракеты, чтобы они предоставили их Киеву.

Во время недавнего визита президента Украины Владимира Зеленского в Испанию премьер-министр Испании Педро Санчес подтвердил Зеленскому свое обязательство предоставить ему вооружение на сумму 1 миллиард евро в этом году в соответствии с соглашением, которое было подписано в мае 2024 года. Это увеличивает общий объем военной помощи Испании с начала полномасштабной войны до 4 миллиардов евро.

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