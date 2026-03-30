Иран за месяц войны нарастил экспорт нефти 5 30.03.2026, 17:56

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Одновременно он ограничил конкурентов в Ормузском проливе.

Во время войны на Ближнем Востоке Иран значительно увеличил экспорт нефти, одновременно фактически ограничив проход других поставщиков через Ормузский пролив, пишет Bloomberg на основании данных об отслеживании судов.

Общее количество судов, проходящих через пролив, в марте резко сократилось — с около 135 в день до менее чем шести. При этом большинство танкеров, которые все же вывозят нефть из Персидского залива, связаны с Ираном или его партнерами.

Несмотря на бомбардировки со стороны США и Израиля, Иран даже увеличил добычу и экспорт: в среднем до 1,8 миллиона баррелей в сутки, что больше, чем в прошлом году. Дополнительно повлияло и смягчение американских санкций, благодаря чему иранская нефть продолжает поставляться, главным образом в Китай.

Война также привела к резкому росту мировых цен на нефть: марка Brent подорожала почти на 60% с начала марта. В результате Иран значительно увеличил доходы — примерно до 139 миллионов долларов в день.

Кроме того, Иран усилил контроль над проливом и начал требовать от некоторых судов оплату и информацию о грузе и экипаже. Рассматривается даже введение официального закона, обязывающего все корабли платить за проход.

Таким образом, на фоне конфликта Иран не только сохранил, но и укрепил свои позиции на нефтяном рынке, став одним из главных экономических бенефициаров ситуации.

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