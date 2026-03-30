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Банки вводят изменения по кредитам на недвижимость

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  • 30.03.2026, 18:13
  • 3,668
Банки вводят изменения по кредитам на недвижимость

Детали.

Некоторые банки снизили ставки по кредитам на недвижимость. «Зеркало» рассказывает подробности.

«Технобанк» до 16,4% снизил ставки по кредитам «Милый дом» и «Я построю Милый дом». Ранее они были выше на 1,78 и 1 процентный пункт соответственно.

«Белинвестбанк» с 1 апреля снижает ставку по кредиту на покупку квартиры на вторичном рынке — с 18,11% до 17,50%. Речь идет о приобретении жилья исключительно на вторичке. Что касается покупки новостроек, то там ставка останется прежней — 16,50%.

Нацбанк ранее установил расчетные величины стандартного риска (РВСР) на апрель. Эти показатели определяют максимальные процентные ставки по банковским кредитам, в том числе на недвижимость и автомобили.

Так, для новых кредитов населения (кроме льготных) РВСР снизится до 18,26% годовых (сейчас — 18,49%).

Еще один показатель, на который финучреждения ориентируются при выставлении процентных ставок по займам, — ставка рефинансирования. Сейчас она составляет 9,75% годовых.

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