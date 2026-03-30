Белоруска нашла в ломтиках хлеба «Фитнес» металлическую нить 4 30.03.2026, 18:25

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Фотофакт.

Фрагменты металлической нити обнаружила покупательница в ломтиках нарезанного хлеба «Фитнес» от бренда «Слуцкий каравай». Фото и видео своей находки женщина поделилась в соцсети Threads, заметило «Зеркало».

Судя по опубликованному ролику, в одном куске хлеба оказалась металлическая нить длиной примерно в три сантиметра, во второй — лишь мелкий фрагмент.

«Очень любила этот хлебушек. Никогда не могла бы подумать, что может попасться металлическая губка», — написала пользовательница alina___andreevnaa.

В комментариях часть пользователей восприняла инцидент с иронией, отметив в шутку, что такой хлеб призван восполнить недостаток железа в организме. Другие призвали отнестись с пониманием:

«Ну что ж, это огромное производство, такие косяки могут быть. Неприятно, конечно, но я бы и дальше покупала, хлеб топовый», — поделилась мнением комментатор с ником lavandovayaa.

На это автор поста заметила, что «такие косяки пагубны для здоровья», так как грозят повреждением «пищевода, желудка или зубов».

Напомним, в соответствии с законом о защите прав потребителей вред жизни и здоровью из-за недостатков товара подлежит полному возмещению производителем, продавцом, исполнителем независимо от вины и договорных отношений.

Если товар признан некачественным, потребитель может добиться его замены, уменьшения покупной цены, бесплатного устранения недостатков, а также возмещения расходов на устранение недостатков.

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