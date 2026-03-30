Испания закрыла небо самолетам, участвующим в войне в Иране 10 30.03.2026, 18:31

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Мадрид также запретил Вашингтону использовать базы на юге Испании.

Испания закрыла свое воздушное пространство для американских самолетов, задействованных в ударах по Ирану. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес, подтвердив информацию, которую опубликовала ранее газета El Pais со ссылкой на источники. «Мы не разрешаем ни использование военных баз, ни использование воздушного пространства для действий, связанных с войной в Иране», - сказала Роблес в понедельник, 30 марта, журналистам в Мадриде.

По словам министра экономики Испании Карлоса Куэрпо, эта мера следует из ранее принятого решения испанского правительства не участвовать в «войне, которая была начата в одностороннем порядке и в нарушение международного права», и не содействовать ей.

По словам собеседников El Pais, Мадрид не только запрещает истребителям и самолетам-заправщикам, участвующим в военной операции США и Израиля против Ирана, использовать базы Рота и Морон-де-ла-Фронтера на юге Испании, но и закрывает доступ для американских воздушных судов, размещенных в третьих странах, таких как Великобритания и Франция. Пролет или посадка самолета могут быть разрешены только в чрезвычайных ситуациях.

При этом остальные задачи, предусмотренные двусторонним соглашением Испании и США, продолжают выполняться, отмечает издание. В частности, Мадрид участвует в материально-техническом обеспечении примерно 80 тысяч американских военнослужащих, дислоцированных в Европе. Кроме того, расположенный в Севилье центр управления воздушным движением оказывает аэронавигационную поддержку бомбардировщикам США, которые вылетают из штата Миссури, наносят удары по Ирану, а затем возвращаются на базу. Во время таких полетов, пишет El Pais, эти бомбардировщики не заходят в испанское воздушное пространство.

Премьер-министр Испании Педро Санчес был одним из самых ярых противников американо-израильских ударов по Ирану, называя их безрассудными и незаконными. Он объяснял, что, хотя и выступает против иранского режима, не поддерживает военную операцию, которая, по его мнению, выходит за рамки международного права.

По словам Санчеса, конфликт на Ближнем Востоке обходится Испании примерно в 100 млрд евро ежемесячно. Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил полностью разорвать торговые отношения с Испанией.

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