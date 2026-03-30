Соболенко отпраздновала победу в Майами вместе с Роналдо 8 30.03.2026, 18:40

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Фотофакт.

Арина Соболенко сделала «Солнечный дубль», выиграв два подряд турнира в Индиан-Уэллсе и Майами, и разделила радость со своей командой.

«Вы делаете вещи, которые входят в историю. И я думаю, люди считают, что это легко, потому что вы при этом улыбаетесь», - сказал директор турнира Джеймс Блейк в адрес Арины и ее команды после победы белоруски в Майами над Коко Гауфф.

«Снова чемпионка. Чувство, когда ты держишь этот трофей, никогда не забудешь, - написала Арина в соцсетях. - Этот турнир всегда будет для меня домашним. Спасибо моей команде и всем болельщикам, которые поддерживают меня на этом пути. Я люблю тебя, Майами!».

За матчами Арины наблюдал и легендарный бразильский футболист Роналдо. После победы он поздравил ее.

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