Соболенко отпраздновала победу в Майами вместе с Роналдо

Соболенко отпраздновала победу в Майами вместе с Роналдо8
- 30.03.2026, 18:40
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Фотофакт.
Арина Соболенко сделала «Солнечный дубль», выиграв два подряд турнира в Индиан-Уэллсе и Майами, и разделила радость со своей командой.
«Вы делаете вещи, которые входят в историю. И я думаю, люди считают, что это легко, потому что вы при этом улыбаетесь», - сказал директор турнира Джеймс Блейк в адрес Арины и ее команды после победы белоруски в Майами над Коко Гауфф.
«Снова чемпионка. Чувство, когда ты держишь этот трофей, никогда не забудешь, - написала Арина в соцсетях. - Этот турнир всегда будет для меня домашним. Спасибо моей команде и всем болельщикам, которые поддерживают меня на этом пути. Я люблю тебя, Майами!».
За матчами Арины наблюдал и легендарный бразильский футболист Роналдо. После победы он поздравил ее.