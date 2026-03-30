В Минске до декабря перекроют проезд в Заводском районе 30.03.2026, 19:05

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Из-за ремонта теплосетей.

В Минске из-за ремонта теплосетей перекроют проезд на участке дороги в Заводском районе. Об этом сообщили в «Минскэнерго».

«В связи с проведением филиалом „Минские тепловые сети“ РУП „Минскэнерго“ запланированной реконструкции тепловых сетей временно прекращается движение автотранспорта по участку ул. Центральной — от местного проезда вдоль Партизанского проспекта (в районе дома № 109 по Партизанскому проспекту) до ул. Украинской», — сообщили в ведомстве.

Проезд будет перекрыт с 1 апреля по 16 декабря.

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