В Минске до декабря перекроют проезд в Заводском районе
- 30.03.2026, 19:05
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Из-за ремонта теплосетей.
В Минске из-за ремонта теплосетей перекроют проезд на участке дороги в Заводском районе. Об этом сообщили в «Минскэнерго».
«В связи с проведением филиалом „Минские тепловые сети“ РУП „Минскэнерго“ запланированной реконструкции тепловых сетей временно прекращается движение автотранспорта по участку ул. Центральной — от местного проезда вдоль Партизанского проспекта (в районе дома № 109 по Партизанскому проспекту) до ул. Украинской», — сообщили в ведомстве.
Проезд будет перекрыт с 1 апреля по 16 декабря.