Минчанину насчитали почти 100 рублей за два часа парковки 4 30.03.2026, 19:20

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Почему так много?

С минчанином Ильей произошла неприятная история, которая легко может случиться с любым водителем.

Мужчина оставил машину на платной парковке, а позже обнаружил, что за это должен заплатить не пару рублей, а почти 100. Ситуацию он описал в обращении в редакцию газеты «СБ. Беларусь сегодня».

По его словам, сначала под дворником авто он нашел уведомление о необходимости оплатить стандартные 2 за парковку. Но решил сделать это позже, тем более что собирался еще вернуться на это же место.

Через несколько дней он попытался оплатить сразу обе стоянки и увидел сумму, которая его шокировала.

Чтобы разобраться, журналисты обратились за разъяснениями к генеральному директору ГО «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрею Зырянову.

Как оказалось, никакой ошибки в расчетах нет.

По действующим правилам, каждая неоплаченная парковка автоматически превращается в так называемую повышенную оплату – в размере одной базовой величины, то есть 45.

В случае минчанина таких нарушений было два.

В итоге сумма сложилась из двух штрафных платежей (по 45 каждый) и обычной стоимости парковки – 2. Именно так и получился счет на 94.

Андрей Зырянов обратил внимание, что система работает строго: как только факт неоплаты зафиксирован, применяется повышенный тариф. Даже если водитель вспомнил об оплате через несколько минут, это уже не влияет на ситуацию.

Еще один важный нюанс – парковка в Минске оплачивается по часам. Это значит, что даже если автомобиль простоял 1 час 1 минуту, система засчитает два часа.

Причем у водителя всегда есть 15 бесплатных минут, чтобы определиться, будет ли он оставлять машину.

Также в организации напомнили, что оплатить стоянку можно разными способами: через ЕРИП, СМС, USSD-запрос или мобильное приложение Parkouka.by. Последнее автоматически определяет местоположение и позволяет быстро перевести деньги.

По словам Зырянова, введение повышенной оплаты уже дало эффект: водители стали внимательнее относиться к правилам, а на некоторых парковках даже появились свободные места.

При этом он отметил, что в ближайшее время контроль может стать еще строже.

На улицы планируют вывести специальные автомобили, которые будут выборочно фиксировать госномера машин на платных парковках и проверять факт их оплаты.

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