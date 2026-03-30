Путин «подарил» Орбану автозавод и дворец в Подмосковье? 10 30.03.2026, 20:03

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Расследование.

Российский оппозиционный журналист Ростислав Мурзагулов заявил, что получил в распоряжение пакет документов, которые раскрывают механизм скрытой «взятки» Путина венгерскому премьеру. Цена вопроса – автозавод мирового уровня и дворец в Подмосковье, обратил внимание украинский телеграм-канал «Правда Геращенко».

Журналист готов передать оригиналы этих документов соответствующим органам и журналистам европейских стран.

О чем идет речь

В 2014 году Орбан торжественно открыл завод автокомплектующих Takata в венгерском Мишкольце. Компания обещала инвестиции в венгерский бюджет на $1,5 млрд. Под это премьер выделил из казны десятки миллионов евро.

Но Takata уже тогда была в кризисе. Ее подушки безопасности взрывались, разбрасывали по салонам авто металлические осколки и убили несколько десятков человек. Более 100 миллионов автомобилей, в которых была продукция Takata, по всему миру попали под крупнейший в истории автопрома отзыв.

К 2018 году Takata обанкротилась. Все активы (20 заводов по всему миру) решила выкупить группа непубличных предпринимателей, связанных, в том числе с Венгрией. После банкротства активы Takata оценивались в $1,6 млрд. Очень дешево, если учитывать, что компания в год до банкротства приносила $6–7 млрд.

В дело вступают российские структуры

Проблема новых владельцев мощностей Takata: куда девать продукцию завода со шлейфом в виде десятков смертей? Решение нашли в Москве. Согласно документам, которые оказались в распоряжении журналиста, все крупнейшие автозаводы РФ подписали долгосрочные контракты с новыми владельцами Takata.

Как заявляет журналист, заставить весь российский автопром покупать «убийственные» подушки безопасности могла только прямая команда Кремля. По сути, российский автопром полностью оплатил покупку завода для структуры, близкой к Орбану.

Бенефициаром схемы является самый богатый человек Венгрии Лоринц Месарош ($3,5 млрд). По совершенно «случайному совпадению» он друг детства Орбана. Именно структуры, связанные с Месарошем, участвовали в строительстве венгерского завода Takata в 2014-м, а позже - в выкупе всех его активов.

Кульминация «благодарности»

По данным расследования Мурзагулова, на деньги, полученные от российской схемы, для Орбана был приобретен дворец в подмосковном поселке Гринфилд. Площадь особняка - 7 тысяч кв. м, а стоимость - $89 млн.

Характерна и еще одна деталь: недавно представители ФСО удалили из баз данных имя хозяина этого объекта. Это косвенное подтверждение того, что элитная недвижимость принадлежит не просто бизнесмену, а лицу, данные которого подлежат государственной тайне.

Что в итоге

Если все подтвердится, то окажется, что венгерский бюджет при лоббировании Орбана оплатил строительство проблемного завода, российский автопром под личным контролем Путина обеспечил его выкуп для «кошелька» Орбана и доходность. А венгерский премьер получил еще и роскошный дворец под Москвой.

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