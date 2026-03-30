Под Минском продают дачу белорусского писателя 3 30.03.2026, 20:09

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Цена приемлемая.

Под Минском продается дачный дом, в котором некогда жил белорусский писатель Алесь Бачило (1918 – 1983), пишет realt.by.

Такой факт упомянул агент, занимающийся реализацией этой недвижимости.

Дача расположена в садовом товариществе Союза белорусских писателей «Взгорье-2». Это в 17 км от столицы в Молодечненском направлении и в 4 км от Заславля.

Дачный дом белорусского писателя выставлен на продажу за $20 000 (59 070). Он сделан из сруба и имеет два этажа. Площадь составляет 56 м2.

На первом этаже есть две комнаты и кухня. Второй – мансардный. Отмечается, что на нем необходимо делать ремонт. Вода сезонная, а отопление печное.

Земельный участок занимает 4,28 сотки. На территории высажен газон. Есть летняя кухня.

Из Минска туда можно доехать на маршрутке и автобусе от станции метро «Пушкинская». Дорога пешком от остановки до дома займет 10 минут.

Садовое товарищество находится на возвышенности и окружено лесом. Коммуникации налажены для круглогодичного проживания, некоторые соседи так и делают. В объявлении указано, что люди там интеллигентные и дружелюбные.

Два раза в неделю приезжает автолавка, всесезонно работает и стационарный магазин. Зимой дорогу к товариществу чистят – с проездом проблем быть не должно.

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