Под Минском продают дачу белорусского писателя

Под Минском продают дачу белорусского писателя3
- 30.03.2026, 20:09
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Цена приемлемая.
Под Минском продается дачный дом, в котором некогда жил белорусский писатель Алесь Бачило (1918 – 1983), пишет realt.by.
Такой факт упомянул агент, занимающийся реализацией этой недвижимости.
Дача расположена в садовом товариществе Союза белорусских писателей «Взгорье-2». Это в 17 км от столицы в Молодечненском направлении и в 4 км от Заславля.
Дачный дом белорусского писателя выставлен на продажу за $20 000 (59 070). Он сделан из сруба и имеет два этажа. Площадь составляет 56 м2.
На первом этаже есть две комнаты и кухня. Второй – мансардный. Отмечается, что на нем необходимо делать ремонт. Вода сезонная, а отопление печное.
Земельный участок занимает 4,28 сотки. На территории высажен газон. Есть летняя кухня.
Из Минска туда можно доехать на маршрутке и автобусе от станции метро «Пушкинская». Дорога пешком от остановки до дома займет 10 минут.
Садовое товарищество находится на возвышенности и окружено лесом. Коммуникации налажены для круглогодичного проживания, некоторые соседи так и делают. В объявлении указано, что люди там интеллигентные и дружелюбные.
Два раза в неделю приезжает автолавка, всесезонно работает и стационарный магазин. Зимой дорогу к товариществу чистят – с проездом проблем быть не должно.