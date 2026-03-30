Нацбанк выпустит новую золотую монету

Нацбанк выпустит новую золотую монету4
- 30.03.2026, 20:26
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Когда ее введут в обращение?
Национальный банк Беларуси с 14 апреля 2026 года выпускает в обращение новую золотую слитковую (инвестиционную) монету «Славянка». Ее номинал – 50 рублей.
Монета будет отчеканена из золота 999,9 пробы, массой – 7,78 г, диаметром – 21,9 мм, тиражом – 5 тысяч штук. Чеканку выполнило ОАО «Гомельское ПО «Кристалл».
На аверсе размещен герб Беларуси, указаны год чеканки, номинал, проба сплава и масса. На реверсе – портрет молодой славянки с маленьким ребенком на руках и две райские птицы.
Когда именно монета поступит в продажу, Нацбанк пообещал сообщить отдельно. При этом выпущенная в обращение «Славянка» считается законным платежным средством и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без ограничений.