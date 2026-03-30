Как секретная подлодка США годами прослушивала советские кабели

Как секретная подлодка США годами прослушивала советские кабели7
- 30.03.2026, 20:28
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Субмарина стала одним из самых засекреченных разведывательных проектов времен холодной войны.
Американская атомная подлодка USS Parche (SSN-683), введенная в строй в 1974 году, стала одним из самых засекреченных разведывательных проектов времен холодной войны. Изначально она относилась к классу ударных субмарин Sturgeon, однако вскоре была переоборудована в уникальную платформу для подводного шпионажа, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Одной из ключевых миссий Parche стала операция Ivy Bells — скрытое подключение к подводным кабелям связи СССР в Охотском море. Американские военные устанавливали устройства для перехвата переговоров советского флота, получая доступ к важной информации.
Подлодка также участвовала в операциях по извлечению советских ракет с морского дна после испытаний. По данным аналитиков, для этого использовались специальные манипуляторы и оборудование, позволявшие поднимать фрагменты техники для последующего изучения.
За годы службы Parche была существенно модернизирована: корпус удлинили, установили системы радиоразведки, камеры, гидролокаторы и оборудование для работы водолазов. При этом часть вооружения была демонтирована, что превратило субмарину в специализированный разведывательный аппарат.
Особенностью подлодки, по некоторым данным, была система самоуничтожения. На борту находилось около 70 кг взрывчатки, которая могла быть использована в случае угрозы захвата — даже ценой жизни экипажа.
USS Parche считается самым награжденным кораблем в истории ВМС США. После ее списания в 2004 году функции подводной разведки были переданы модернизированной субмарине USS Jimmy Carter.